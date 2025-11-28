Meloni | Sì al confronto ma anche con Conte L' ira di Schlein | Così non vengo

Xml2.corriere.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». Il leader 5S: «Ci sto». L'anno scorso la segretaria del Pd aveva rifiutato di partecipare alla manifestazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

meloni s236 al confronto ma anche con conte l ira di schlein cos236 non vengo

© Xml2.corriere.it - Meloni: «Sì al confronto, ma anche con Conte». L'ira di Schlein: «Così non vengo»

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni s236 confronto conteAtreju 2025, lo scacco di Meloni: perché il confronto a tre con Conte spiazza Schlein - Il confronto con Meloni ad Atreju diventa un diventa un boomerang per Schlein: la premier coinvolge Conte, delegittimandola come competitor ... Secondo policymakermag.it

meloni s236 confronto conteLa mossa di Meloni, pronta al confronto con Schlein e Conte - Giorgia Meloni è pronta al confronto con Elly Schlein ad Atreju ma allargandolo a Giuseppe Conte. Secondo ansa.it

meloni s236 confronto conteMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju". Il leader M5s accetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju'. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni S236 Confronto Conte