Meloni-Schlein il confronto che servirebbe al Paese

Roma, 28 novembre 2025 – Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein sembra rinviato a data da destinarsi. In un primo momento la leader dem aveva lanciato la sfida, proponendo un dibattito alla kermesse annuale di Fratelli d’Italia, Atreju. Meloni aveva accettato, ma con una riserva: la presenza anche del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, già intervenuto alla festa quando era premier. Schlein ha replicato accusando Meloni di voler eludere il confronto e sostenendo che, a questo punto, avrebbe più senso organizzare un dibattito tra le coalizioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it