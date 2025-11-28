Meloni Schlein e Conte | che fine farà il confronto di Atreju?

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un duello che diventa un rebus politico. Il confronto pubblico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, inizialmente presentato come un assaggio della partita elettorale del 2027, si è trasformato in poche ore in un vero e proprio rompicapo politico. La leader del Pd aveva annunciato di aver ricevuto l’invito ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, accettandolo a condizione di un faccia a faccia diretto con la presidente del Consiglio. Una mossa che sembrava pensata per mettere Meloni spalle al muro: se avesse accettato, avrebbe di fatto riconosciuto Schlein come principale avversaria; se avesse rifiutato, sarebbe partita la narrazione del “ Meloni fugge dal confronto ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

