Meloni Schlein e Conte | che fine farà il confronto di Atreju?
Un duello che diventa un rebus politico. Il confronto pubblico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, inizialmente presentato come un assaggio della partita elettorale del 2027, si è trasformato in poche ore in un vero e proprio rompicapo politico. La leader del Pd aveva annunciato di aver ricevuto l'invito ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, accettandolo a condizione di un faccia a faccia diretto con la presidente del Consiglio. Una mossa che sembrava pensata per mettere Meloni spalle al muro: se avesse accettato, avrebbe di fatto riconosciuto Schlein come principale avversaria; se avesse rifiutato, sarebbe partita la narrazione del " Meloni fugge dal confronto ".
