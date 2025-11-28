Meloni Schlein Conte Il pasticcio della sfida a Atreju | si fa o no? E tra chi?

Doveva essere il grande escluso Giuseppe Conte dal duello, sul ring della festa di Fratelli d’Italia Atreju, tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, presentato quasi come un’anticipazione della sfida elettorale del 2027. Il match era stato annunciato in grande stile poco più di 24 ore fa, quando la leader Pd aveva fatto sapere di esser stata invitata alla kermesse meloniana e di aver accettato solo a patto di potersi misurare sul palco con la premier padrona di casa. Bingo, in apparenza: perché o Meloni diceva sì, e così la legittimava come sua avversaria principale con tanti saluti a tutti gli altri pretendenti del campo largo, Conte in testa, oppure Giorgia rifiutava, e allora sarebbe subito partita la raffica di “ha paura, scappa, sa che Elly non si batte, ecco cosa succederà alle elezioni”. 🔗 Leggi su Open.online