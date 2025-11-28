Meloni pronta al confronto con Elly Schlein con la presenza di Giuseppe Conte
Tempo di lettura: < 1 minuto Meloni è pronta al confronto con Elly Schlein ad Atreju ma allargandolo a Giuseppe Conte. La premier ha accolto la proposta della segretaria del Pd ponendo la condizione di coinvolgere anche il presidente del M5s che in passato aveva accolto l’invito alla kermesse “ senza imporre alcun vincolo” e perché non spetta a lei “ stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione”. “La verità è che scappa ancora. Vuole fare il confronto di coalizione anche con Salvini e Tajani? Ridicolo”, replica la leader Dem. Ribatte Fdi: “ Spiace che abbia declinato l’invito. Quando l’opposizione avrà un leader unico felici di un confronto diretto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
