Meloni in Bahrein per il vertice del Gcc Ecco perché conta

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Manama la prossima settimana per partecipare, martedì e mercoledì, al 46° Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc). L’invito è stato rivolto dal re Hamad bin Isa Al Khalifa: un gesto raro, che per l’Italia significa ottenere un riconoscimento politico e geopolitico, nonché geoeconomico, riguardo al ruolo di ponte euro-mediterraneo su cui Roma sta lavorando intensamente. Per il Golfo è la dimostrazione di fiducia verso un interlocutore europeo capace di muoversi in una regione che vive una fase di riallineamento strategico con le adeguate consapevolezze. 🔗 Leggi su Formiche.net

