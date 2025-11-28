Melicucco partecipazione e civicità | riuscito il Comizio dei Ragazzi in vista delle elezioni del 1° dicembre

Si è svolto oggi a Melicucco il Comizio dei Ragazzi, un appuntamento che ha visto protagonisti gli studenti del territorio in un confronto aperto e costruttivo in vista delle elezioni studentesche di lunedì 1 dicembre. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di dialogo, con l’obiettivo di rafforzare nei più giovani il senso civico e la capacità di partecipare attivamente alla vita della comunità. Durante gli interventi, i ragazzi hanno affrontato alcuni temi centrali per il loro percorso di crescita personale e collettiva. Tra questi, il valore dello sport come strumento educativo, formativo e sociale, capace di favorire inclusione, benessere e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

