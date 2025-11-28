Medvedev raccontato dall’ex coach Simon | Quando gioca combatte contro un mostro interiore

"Non tutti possono essere Jannik Sinner. Nascono solo pochi "Sinner potenziali" per generazione, e possono nascere ovunque nel modo. La domanda è: quando ne abbiamo uno, riusciamo a farlo diventare davvero un Sinner, cioè portarlo fino in cima?", ha spiegato il coach francese, elogiando il lavoro svolto dalla federazione tennistica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Medvedev raccontato dall’ex coach Simon: “Quando gioca combatte contro un mostro interiore”

Contenuti che potrebbero interessarti

"Se chiudo gli occhi sento ancora l’odore dell’erba. È stata un’epoca di Serie A incredibile, con un livello qualitativo straordinario. Sono orgoglioso di aver giocato in quel calcio" Oggi però ha chiuso col calcio giocato a Fanpage ha raccontato il suo percorso ri - facebook.com Vai su Facebook

Medvedev, è una crisi senza fine: dopo otto anni coach Cervara se ne va - Successi, trionfi e il numero 1 del mondo, certo, ma anche tanti litigi, sfuriate e mattane del russo. Segnala gazzetta.it

Medvedev, dopo la sfuriata arriva la rottura con il coach: "Ho dato tutto" - Come annunciato dal coach francese sui propri profili social, la collaborazione con l'ex numero 1 al mondo si conclude dopo 8 anni. Si legge su tuttosport.com

Sinner, allenamento con Medvedev. E arriva il mental-coach - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it