Medico trovato morto nel suo studio di Saronno è Giuseppe Giuliani | disposta l'autopsia
È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. È stato ritrovato ieri senza vita nel suo studio a Saronno. È stata disposta l'autopsia e indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trovato senza vita nel suo studio il dottor Giuseppe Giuliani, medico a Saronno. - facebook.com Vai su Facebook
Medico trovato morto nel suo studio di Saronno, è Giuseppe Giuliani: disposta l’autopsia - È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. Si legge su fanpage.it
Medico trovato senza vita nel suo studio: lutto a Saronno e nell’Asst Rhodense - Il dottor Giuseppe Giuliani, 60 anni, era un punto di riferimento della microbiologia clinica. Segnala laprovinciadivarese.it
Medico trovato senza vita nel suo studio a Saronno, si indaga sulle cause della morte - Il dottor Giuseppe Giuliani, 60 anni, era dirigente medico dell'Asst Rhodense. Lo riporta varesenews.it