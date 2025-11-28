Medico trovato morto nel suo studio di Saronno è Giuseppe Giuliani | disposta l'autopsia

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. È stato ritrovato ieri senza vita nel suo studio a Saronno. È stata disposta l'autopsia e indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

