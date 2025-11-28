Cosa aspetti, collega Schillaci? Aspetti che il Servizio Sanitario Nazionale imploda? Aspetti che i cittadini italiani si ammalino irreversibilmente? Favorisci, insieme ai tuoi colleghi, il continuo allontanamento dei cittadini dalla politica perché non credono più ai vostri sproloqui? Tu che fai il medico e che sicuramente dovesti avere prontezza di riflessi nel campo sanitario si sono un po’ rallentati? Oggi sono felice perché per chi mi legge, e per chi non lo ha fatto può andare a leggere i miei articoli degli ultimi anni, posso dare una notizia entusiasmante. Anche il prof Garattini ha detto in una intervista che “i medici di famiglia devono diventare dipendenti del SSN”! Sante parole sembra abbia, lui sì, letto le mie! Ma con tutto il rispetto, caro prof Garattini, per avere veramente una svolta occorrerebbero che i medici di base si allocassero in strutture ospedaliere, pubbliche o private accreditate, non nelle case di comunità, costose isole nel deserto! Ed ancora, caro prof Garattini, per allontanarci ancor più dai sindacati dei medici di base che vogliono difendere il lavoro di privati accreditati, occorre fondare una nuova facoltà di Medicina del Territorio che sforni ogni cinque anni nuovi medici che facciano solo il primo contatto in strutture ospedaliere che hanno tutto per giungere ad una diagnosi ed una terapia più utile al paziente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Medici di famiglia dipendenti del Servizio sanitario”: Garattini mi dà ragione. Schillaci, batti un colpo!