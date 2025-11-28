Medici dell' Asl Fg in Senegal | un aiuto per ridurre la mortalità materna e neonatale
Da ieri, tre medici dell'Asl Foggia sono in Senegal per dare concreta attuazione al “patto di solidarietà e cooperazione per la vita”, sottoscritto nei mesi scorsi con il Comune di Rufisque Ouest, città nella regione di Dakar, con l’obiettivo di ridurre la mortalità materna e neonatale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
