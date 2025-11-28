Mediaset torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti | chi prende il posto dell’amato conduttore
Mediaset, negli ultimi tempi, ha piacevolmente sorpreso il pubblico lanciando game show che hanno riscosso enorme successo: in estate, ad esempio, l’azienda dei Berlusconi ha riportato in palinsesto una trasmissione storica come “La Ruota della Fortuna”. Il celebre logo di Caduta Libera – Cityrumors.it – Foto da Instagram La scelta si è rivelata vincente e Mediaset ha regolarmente battuto Rai nella fascia del preserale: entusiasmante poi la sfida con L’Eredità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Tra i giochi più popolari di Canale 5, è quasi impossibile non citare “Caduta Libera”: in questo programma, il format è tanto semplice quanto intrigante. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
