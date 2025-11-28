Mediaset torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti | chi prende il posto dell’amato conduttore

Cityrumors.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset, negli ultimi tempi, ha piacevolmente sorpreso il pubblico lanciando game show che hanno riscosso enorme successo: in estate, ad esempio, l’azienda dei Berlusconi ha riportato in palinsesto una trasmissione storica come “La Ruota della Fortuna”. Il celebre logo di Caduta Libera – Cityrumors.it – Foto da Instagram La scelta si è rivelata vincente e Mediaset ha regolarmente battuto Rai nella fascia del preserale: entusiasmante poi la sfida con L’Eredità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Tra i giochi più popolari di Canale 5, è quasi impossibile non citare “Caduta Libera”: in questo programma, il format è tanto semplice quanto intrigante. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

mediaset torna caduta libera ma senza gerry scotti chi prende il posto dell8217amato conduttore

© Cityrumors.it - Mediaset, torna Caduta Libera ma senza Gerry Scotti: chi prende il posto dell’amato conduttore

Scopri altri approfondimenti

mediaset torna caduta liberaCaduta Libera torna su Canale 5 con Max Giusti, quando inizia e a che ora - Il debutto di Giusti avverrà domenica 7 dicembre 2023, con un orario fissato alle 18:40, prima del TG5 delle 20:00. Secondo novella2000.it

mediaset torna caduta liberaMax Giusti prende il testimone da Paolo Bonolis: quando debutta Caduta Libera (e chi è l'ex ballerina di Amici al suo fianco) - " (che in questi mesi ha sfidato L'Eredità di Marco Liorni su Rai1) e si prepara per il debutto su Canale 5 nella fascia del ... Da affaritaliani.it

mediaset torna caduta liberaCaduta Libera torna con Max Giusti dal 7 dicembre - Gerry Scotti conferma l'anteprima di Davide Maggio: Caduta Libera torna nel preserale di Canale 5 con Max Giusti. Come scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaset Torna Caduta Libera