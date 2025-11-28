MEDIASET SPAGNA COME ITALIA | OK IL PREZZO È GIUSTO VERSO IL RITORNO SU TELECINCO
Mediaset è un fiume in piena. Complice il successo della Ruota della Fortuna, sta per far tornare Ok, Il Prezzo è Giusto!, lo storico quiz condotto da Iva Zanicchi. Mediaset sta cercando anche di sistemare la situazione in Spagna, dove vede TeleCinco non navigare in buone acque tra reality crollati (Grande Fratello) e un access prime time poco competitivo. A tal proposito si sta valutando, come riferisce in esclusiva Poco Pasa TV su X, di riproporre El Precio Justo, ossia Ok, Il Prezzo è Giusto!, format che dovrebbe far ritorno anche qui in Italia su Canale 5. El Precio Justo andò in onda l’ultima volta nel 2021 proprio su TeleCinco. 🔗 Leggi su Bubinoblog
