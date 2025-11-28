Meccanica |  Il racconto dell’Italia che produce innova e crea lavoro

Nel tessuto industriale contemporaneo emergono imprese capaci di ridefinire il proprio ruolo, investire, formare e generare valore sociale, in tal senso Meccanica ne analizza traiettorie, strategie e scenari con uno sguardo concreto e imprenditoriale. Perché oggi, più che mai, serve una visione lucida per cogliere opportunità, anticipare cambiamenti e comprendere come si evolvono filiere, tecnologie, policy e capitale umano. Una traccia per chi guida imprese, costruisce innovazione, influenza decisioni che impattano su crescita, competitività e lavoro. È qui che si osservano i segnali reali del settore: la spinta verso l’automazione e l’intelligenza artificiale industriale, la necessità di competenze sempre più evolute, l’urgenza di processi sostenibili, la sfida dei costi energetici, la pressione della concorrenza globale, la velocità con cui il Sud sta recuperando terreno grazie a poli tecnologici, università e distretti in crescita. 🔗 Leggi su Panorama.it

