MCHEF Restaurant lancia a dicembre il Gran buffet d’inverno

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualità delle materie prime, cura nella presentazione e attenzione alla tradizione. Seguendo questa tendenza nasce l’identità di MCHEF Restaurant, locale posto all'interno dell'Hotel Mercure Roma West in zona EUR. Un ristorante romano dal design moderno, elegante e confortevole, pronto ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it

mchef restaurant lancia a dicembre il gran buffet d8217inverno

© Romatoday.it - MCHEF Restaurant lancia a dicembre il Gran buffet d’inverno

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Mchef Restaurant Lancia Dicembre