McDonald’s apre a Telese Terme la soddisfazione del sindaco Caporaso | Vogliamo attrarre altri brand internazionali
Tempo di lettura: 2 minuti È perfettamente coerente con la visione strategica adottata in questi anni dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso l’imminente apertura di un nuovo ristorante McDonald’s, il cui avvio operativo è programmato per l’estate del prossimo anno in Via Lagni, un’area cittadina che sta conoscendo una fase di intensa trasformazione e sviluppo. I lavori prenderanno avvio in primavera del 2026 e l’insediamento della celebre multinazionale della ristorazione comporterà ricadute occupazionali ed economiche di rilievo: si prevedono circa cinquanta nuove assunzioni, con personale selezionato prevalentemente tra i residenti di Telese Terme e dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
McDonald’s apre a Pagani! Domani, venerdì 28 novembre, inaugura il nuovo ristorante in via Alcide De Gasperi: il decimo in provincia e già 60 nuove assunzioni per il territorio. #CSTAMPA Aprirà domani, venerdì 28 novembre il nuovo ristorante McDonald’ - facebook.com Vai su Facebook