Tempo di lettura: 2 minuti È perfettamente coerente con la visione strategica adottata in questi anni dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso l’imminente apertura di un nuovo ristorante McDonald’s, il cui avvio operativo è programmato per l’estate del prossimo anno in Via Lagni, un’area cittadina che sta conoscendo una fase di intensa trasformazione e sviluppo. I lavori prenderanno avvio in primavera del 2026 e l’insediamento della celebre multinazionale della ristorazione comporterà ricadute occupazionali ed economiche di rilievo: si prevedono circa cinquanta nuove assunzioni, con personale selezionato prevalentemente tra i residenti di Telese Terme e dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - McDonald’s apre a Telese Terme, la soddisfazione del sindaco Caporaso: “Vogliamo attrarre altri brand internazionali”