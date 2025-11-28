Maxwell contatti in corso tra l’ex Inter e l’Ajax per un ruolo in dirigenza | è sfida al figlio di Cruijff!

Inter News 24 Le ultime sul club olandese. Potrebbe profilarsi un affascinante ritorno dietro la scrivania per Maxwell. L’ex raffinato terzino sinistro, che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi dei nerazzurri durante la sua militanza a Milano, sembra pronto a rimettersi in gioco in un ruolo operativo di alto livello. A sei anni di distanza dalla sua ultima esperienza manageriale al Paris Saint-Germain, dove aveva ricoperto l’incarico di coordinatore sportivo tra il 2017 e il 2019, il brasiliano è finito nel mirino di un altro club prestigioso del suo passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

