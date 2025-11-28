Maxi-inchiesta corruzione in Ucraina perquisiti gli uffici di Yermak | è il numero due di Zelensky e capo-negoziatore

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uomini delle due principali agenzie nazionali anticorruzione ucraine (Nabu e Sap) hanno perquisito alcune proprietà di Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky. L'operazione arriva nell'ambito delle indagini sul monopolio nucleare statale Energoatom, al centro della. 🔗 Leggi su Today.it

