«Vincere il derby è stato meraviglioso ma ora basta!». Max Allegri è un fine conoscitore degli umori e dei rischi che si corrono in circostanze come quelle vissute dal Milan, uscito ubriaco di felicità dalla notte del derby, e comincia a cogliere il pericolo Lazio in arrivo domani sera a San Siro. «È una squadra ben allenata e organizzata, ha vinto tanti trofei negli ultimi 10 anni, non ha fatto mercato e ti concede poco» la descrizione sembra ricavata da una di quelle sedute con lo staff tecnico piene di dati e di studi raccolti sulle caratteristiche del rivale che si presenta a Milano con un tabù da sfatare.

© Ilgiornale.it - Max scaccia la sbornia-derby. "Meraviglioso, ora basta..."