Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia La Notizia | È il momento di iniziare una nuova fase

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Laudadio e Stefania Petyx, due storici inviati di Striscia La Notizia, hanno annunciato l'addio al programma dopo diversi anni. Nello stesso giorno hanno pubblicato un post sui social, spiegando che si dedicheranno a nuovi progetti e che era arrivato il momento di "iniziare una nuova fase". 🔗 Leggi su Fanpage.it

