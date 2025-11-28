Maurizio Sarri | Come chiuderei la carriera? Il Flaminio alla Lazio io in panchina

Come vorrei chiudere la carriera? Spero che la Lazio riesca a prendere il Flaminio, che nella prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli ". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in una lunga intervista ai canali della Lega Serie A. "Cosa mi auguro per questa stagione? Sarebbe bello riuscire a creare una base di giocatori che con 23 innesti possa alzare il nostro livello ed essere più competitiva. Il lavoro procede, la squadra sembra dare segnali: la speranza è poter creare quella base e che tutte le componenti ci diano una mano". "Questi sono stati i 5 mesi più impegnativi della mia carriera ma per un certo punto di vista anche i più divertenti – prosegue il tecnico – ho un gruppo che mi segue.

