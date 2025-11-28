Maurizio Fercioni è morto | è stato il primo tatuatore di Milano

È morto a causa di un male incurabile nel pomeriggio di giovedì 27 novembre Maurizio Fercioni, tatuatore milanese e tra i fondatori del Teatro Franco Parenti. Fercioni, 80 anni, era considerato il primo tatuatore d’Italia: ha iniziato a praticare nel 1967 e il suo primo studio milanese aprì nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Maurizio Fercioni è morto: è stato il primo tatuatore di Milano

