Mattarella tappa a Napoli cerimonia con Battaglia | Ingiustizie mai neutrali
Quando arriva Sergio Mattarella la sala è gremita e lo accoglie con un lungo applauso, non di circostanza ma di sincera emozione. Ci sono gli studenti, veri destinatari della sua visita in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L’opera, che rappresenta l’ultima tappa di un percorso artistico e creativo unico nel suo genere, è stata dedicata e donata al presidente Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone è arrivato ad Ankara per l'inizio del primo suo viaggio apostolico all'estero dall'inizio del pontificato. Prima tappa al mausoleo di Ataturk per rendere omaggio al 'padre' della Turchia. #ANSA Vai su X
Napoli, Mattarella all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 della Pontificia Facoltà Teologica ... Secondo msn.com
Mattarella giovedì a Napoli: inaugura l'accademico della Facoltà di Teologia - La cerimonia si terrà alle 18 nella sede della sezione San Tommaso d’Aquino, in viale Colli Aminei 2, alla presenza anche del cardinale Domenico Battaglia ... Da napolitoday.it
Mattarella torna a Napoli: lectio alla facoltà teologica - Domani, alle 18, sarà ospite della Facoltà teologica dell’Italia meridionale per l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico. Lo riporta ilmattino.it