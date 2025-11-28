Mattarella | Mi domando cosa abbiamo perso con morte di tanti migranti E cita bimbo con la pagella – Il video

Open.online | 28 nov 2025

(Agenzia Vista) Napoli, 28 novembre 2025 "Nell’appartamento in cui vivo al Quirinale c’è il ritratto di un ragazzino sul fondo del mare, poco più che un bambino, circondato da animali marini che lo elogiano per la pagella. Il disegno non nasce dalla fantasia del disegnatore, ma da un episodio ben conosciuto. “Dieci anni fa un vecchio peschereccio carico di molte centinaia di persone è affondato. Erano un migliaio di persone, si stima, tutte annegate. Era vicino le nostre coste. Il governo italiano nei mesi successivi ha fatto riportare lo scafo in superificie ed esaminare i corpi recuperati, oltre 500. 🔗 Leggi su Open.online

