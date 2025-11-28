Mattarella alla facoltà teologica di Napoli | Non è concesso essere neutrali di fronte a ingiustizie

(Agenzia Vista) Napoli, 27 novembre 2025 "Non possiamo sentirci neutrali. Non è ammesso, di fronte all'illegalità, essere neutrali. Non ci è concesso, di fronte all'ingiustizia, alle disuguaglianze, alla povertà, di essere indifferenti. Non ci è permesso, di fronte alla violenza, alla prepotenza, di essere equidistanti. Ce lo chiede anche la religione civile della nostra Costituzione, quella dei diritti universali dell'uomo”, lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella alla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

