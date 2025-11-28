Materia colore e memoria | Luca Bombassei crea con Buccellati il progetto L’ultima cena del mare
Attraverso “L’ultima cena del mare”, Buccellati e Luca Bombassei raccontano una visione comune del lusso: non come ostentazione, ma come cultura della durata, come gesto di resistenza alla fragilità del presente. Il progetto “Tabula rara” si può ammirare alla Galleria Rossana Orlandi fino al 22 dicembre. Il progetto nasce dall’incontro tra due linguaggi affini: quello di Buccellati, capace di trasformare l’argento in poesia, e quello di Bombassei, architetto e designer che costruisce paesaggi emotivi attraverso la materia, il colore e la memoria. Al centro dell’allestimento, il tavolo Laguna — scultura in marmo che diventa paesaggio — si posa su una spiaggia di sabbia e radici, popolata da creature in argento Buccellati che risalgono lungo le gambe come presenze preziose, vive e misteriose. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
