Marsiglia-Tolosa sabato 29 novembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Convincente vittoria dei Phoceens in vista

Infobetting.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 3 giorni è tornato alla grande il Marsiglia di De Zerbi, rilanciatosi sia in campionato che in Champions League, e oggi è all’esame interno contro il Tolosa di Martinez.  Dopo aver seppellito sotto una cinquina il Nizza di Haise, i Phoceens hanno rimandato battuto pure il Newcastle, rimontandolo nella ripresa con una doppietta di Aubameyang. Per il 36enne attaccante originario del Gabon è il terzo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

marsiglia tolosa sabato 29 novembre 2025 ore 21 05 formazioni ufficiali quote pronostici convocati convincente vittoria dei phoceens in vista

© Infobetting.com - Marsiglia-Tolosa (sabato 29 novembre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Convincente vittoria dei Phoceens in vista

Altri contenuti sullo stesso argomento

marsiglia tolosa sabato 29Pronostico Marsiglia vs Tolosa – 29 Novembre 2025 - Al Orange Vélodrome, il 29 Novembre 2025 alle ore 21:05, il Marsiglia cerca ... Scrive news-sports.it

marsiglia tolosa sabato 29Marsiglia-Tolosa live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1 - Tolosa in streaming e diretta TV gratis su SISAL: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese. Riporta msn.com

marsiglia tolosa sabato 29Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari - Scoprite i migliori eventi sportivi di sabato 29 novembre 2025: dal GP Qatar su Sky Sport F1 a Juventus Cagliari su Dazn, fino al Gigante femminile di Copper Mountain. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Tolosa Sabato 29