Marsiglia-Tolosa sabato 29 novembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 3 giorni è tornato alla grande il Marsiglia di De Zerbi, rilanciatosi sia in campionato che in Champions League, e oggi è all’esame interno contro il Tolosa di Martinez.  Dopo aver seppellito sotto una cinquina il Nizza di Haise, i Phoceens hanno rimandato battuto pure il Newcastle, rimontandolo nella ripresa con una doppietta di Aubameyang. Per il 36enne attaccante originario del Gabon è il terzo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

marsiglia tolosa sabato 29 novembre 2025 ore 21 05 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Marsiglia-Tolosa (sabato 29 novembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Argomenti simili trattati di recente

marsiglia tolosa sabato 29Pronostico Marsiglia vs Tolosa – 29 Novembre 2025 - Al Orange Vélodrome, il 29 Novembre 2025 alle ore 21:05, il Marsiglia cerca ... Secondo news-sports.it

marsiglia tolosa sabato 29Marsiglia-Tolosa in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1 - Tolosa in streaming e diretta TV gratis su SISAL : scopri dove e come guardare la partita di Ligue 1 francese ... Segnala msn.com

Calendario Marsiglia Ligue 1 2025/2026 - Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8 Martedì 26/8 Mercoledì 27/8 Giovedì 28/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 Lunedì 1/9 Martedì 2/9 Giovedì 4/9 Venerdì 5/9 Sabato 6/9 Domenica ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia Tolosa Sabato 29