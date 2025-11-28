In 3 giorni è tornato alla grande il Marsiglia di De Zerbi, rilanciatosi sia in campionato che in Champions League, e oggi è all’esame interno contro il Tolosa di Martinez. Dopo aver seppellito sotto una cinquina il Nizza di Haise, i Phoceens hanno rimandato battuto pure il Newcastle, rimontandolo nella ripresa con una doppietta di Aubameyang. Per il 36enne attaccante originario del Gabon è il terzo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Tolosa (sabato 29 novembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici