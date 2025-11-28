Marsiglia-Tolosa sabato 29 novembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici
In 3 giorni è tornato alla grande il Marsiglia di De Zerbi, rilanciatosi sia in campionato che in Champions League, e oggi è all’esame interno contro il Tolosa di Martinez. Dopo aver seppellito sotto una cinquina il Nizza di Haise, i Phoceens hanno rimandato battuto pure il Newcastle, rimontandolo nella ripresa con una doppietta di Aubameyang. Per il 36enne attaccante originario del Gabon è il terzo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
IDENTIKIT – ADRIEN #RABIOT Il cuore del nuovo #Milan di Allegri ? 20 trofei vinti in carriera 16 col PSG 4 in Italia con la Juventus Nato il 3/04/1995 a Saint-Maurice Ex PSG, Tolosa, Juventus, Marsiglia Cresciuto anche per 6 mesi al Manc Vai su X
Pronostico Marsiglia vs Tolosa – 29 Novembre 2025 - Al Orange Vélodrome, il 29 Novembre 2025 alle ore 21:05, il Marsiglia cerca ... Secondo news-sports.it
Marsiglia-Tolosa in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Ligue 1 - Tolosa in streaming e diretta TV gratis su SISAL : scopri dove e come guardare la partita di Ligue 1 francese ... Segnala msn.com
Calendario Marsiglia Ligue 1 2025/2026 - Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8 Martedì 26/8 Mercoledì 27/8 Giovedì 28/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 Lunedì 1/9 Martedì 2/9 Giovedì 4/9 Venerdì 5/9 Sabato 6/9 Domenica ... Scrive repubblica.it