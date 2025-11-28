Mars Attacks! una star del film arrestata | avrebbe minacciato la moglie con una pistola
Uno dei protagonisti del film di Tim Burton anni '90 è stato fermato dalla polizia per le presunte minacce nel Giorno del Ringraziamento. Secondo quanto riporta TMZ, Ray J, attore e rapper che partecipò anche al film fantascientifico del 1996 di Tim Burton, Mars Attacks!, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di aver minacciato con una pistola la moglie. A raccontare quello che sarebbe successo nel Giorno del Ringraziamento sono stati i media statunitensi, che hanno riportato le ultime informazioni sull'attore e la partner, dopo il fermo da parte delle forze dell'ordine. L'arresto di Ray J Il Daily Mail riporta che Ray J, pseudonimo di Willie Norwood, è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles intorno alle 4 del mattino e incriminato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
