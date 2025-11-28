Marracash riparte a fare concerti da Eboli più ricco che mai Nell’ultimo anno boom degli utili e il rapper ora è milionario

La sua battuta ai fan è: « Ripartiamo dove si è fermato Cristo ». E proprio da Eboli riparte venerdì 28 novembre a fare concerti il rapper Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, che inizia così il suo “Marra Palazzi25”, il suo show nei palazzetti dello sport italiano. Un tour che segue probabilmente l’anno più fortunato e ricco della sua già solida avventura nella canzone italiana. Perché con il suo ultimo album, «È finita la pace», Marracash ha potuto sentirsi con uno schiocco di dita per la prima volta milionario. Il risultato straordinario della sua Del Bar edizioni musicali che lo ha reso ricco. 🔗 Leggi su Open.online

