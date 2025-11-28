Marracash – Palazzi25 alla Kioene Arena di Padova
Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, MARRACASH torna domani live con MARRA PALAZZI25, la nuova tournée nei principali palasport italiani. Le dieci date, di cui otto già sold out, rappresentano l’ultima occasione del 2025 per assistere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
