Marracash e la verità sulla rottura con Elodie | Credevo volesse farmi male

Dilei.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marracash torna a parlare della rottura con Elodie e lo fa in modo intimo e sincero, svelando cosa accadde in quel momento così delicato della sua vita. I due cantanti si sono detti addio nel 2021 dopo una relazione che aveva fatto sognare il pubblico. Oggi hanno un ottimo rapporto, ma, come ha raccontato Marracash, all’inizio la storia non era terminata nel migliore dei modi. Marracash, la verità sull’addio a Elodie. Nel suo libro, intitolato Qualcosa in cui credere – la mia trilogia, Marracash ha svelato che la crisi con Elodie era iniziata durante la lavorazione dell’album Noi, loro, gli altri. 🔗 Leggi su Dilei.it

