Marracash torna live con il tour Marra Palazzi25 che lo vedrà protagonista nei palasport, con già molti sold out. Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash torna oggi live con Marra Palazzi25, la nuova tournée nei principali palasport italiani. Le dieci date, di cui otto già sold out, rappresentano l’ultima occasione del 2025 per assistere ad un live del King del Rap, a coronamento di un anno straordinario che lo ha consacrato come primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi. La naturale prosecuzione del tour trionfale negli stadi andato in scena nell’estate del 2025, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi e che ha registrato quasi 300. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marracash, al via da Eboli il tour Marra Palazzi25, con molti sold out