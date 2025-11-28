Marinozzi duro con l’Inter | Non ha molte soluzioni E su Bisseck dico questo
Inter News 24 Il giornalista Andrea Marinozzi affonda i nerazzurri, dicendo che hanno poche soluzioni. Poi ha parlato anche del difensore Bisseck. Andrea Marinozzi, nel corso del podcast L’Ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della sconfitta dell’Inter con l’Atletico Madrid, soffermandosi anche su Bisseck. LA PARTITA CON L’ATLETICO – « L’Atletico ha giocata la solita partita, l’Inter contro queste squadre non ha molte soluzioni non avendo giocatori da uno contro uno. Ma ha la capacità di capire dov’è lo spazio. Quando affronti squadre compatte devi attaccare la profondità e l’Inter lo fa benissimo nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
