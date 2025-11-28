Marianella è convinto | Inter? Serve un ricambio generazionale Marotta ed Ausilio devono mettersi all’opera

Inter News 24 Marianella si esprime sull’Inter, che secondo lui ha bisogno di puntellare diversi reparti della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Massimo Marianella, commentatore sportivo di Sky Sport, ha di nuovo sollevato la questione dell’età avanzata di alcuni giocatori dell’ Inter, sottolineando la necessità di un ricambio generazionale nella squadra. Il giornalista ha ribadito quanto già espresso in precedenza, suggerendo che giocatori come Mkhitaryan e Acerbi, ma anche Calhanoglu, potrebbero essere inclusi in questo processo di rinnovamento. Secondo Marianella, però, Lautaro Martínez non rientra in questa categoria, poiché il capitano argentino rimane il simbolo della squadra, rappresentando una figura centrale e insostituibile per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marianella è convinto: «Inter? Serve un ricambio generazionale. Marotta ed Ausilio devono mettersi all’opera»

