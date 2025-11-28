Maria Rosaria Boccia diffidata da Camera dei Deputati logo Montecitorio usato illecitamente per promuovere diete e chirurgia estetica sui social

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto risulta, la Camera dei Deputati avrebbe dunque avviato la procedura per comunicare a Boccia una diffida formale all'utilizzo del logo. Pochi mesi fa, infatti, la stessa Boccia era stata interdetta dall’ingresso a Montecitorio dopo aver utilizzato occhiali smart con i quali aveva regis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maria rosaria boccia diffidata da camera dei deputati logo montecitorio usato illecitamente per promuovere diete e chirurgia estetica sui social

© Ilgiornaleditalia.it - Maria Rosaria Boccia diffidata da Camera dei Deputati, logo Montecitorio usato illecitamente “per promuovere diete e chirurgia estetica sui social”

Leggi anche questi approfondimenti

maria rosaria boccia diffidataMaria Rosaria Boccia Sotto Accusa: Uso Improprio del Logo di Montecitorio - Maria Rosaria Boccia è coinvolta in una controversia riguardante l'uso non autorizzato del logo della Camera dei Deputati sui suoi profili social. Come scrive tuobenessere.it

maria rosaria boccia diffidataBoccia diffidata dall’utilizzo del logo di Montecitorio sui suoi social - Maria Rosaria Boccia è stata diffidata dall'utilizzare il logo della Camera dei Deputati sui suoi profili social. Scrive msn.com

maria rosaria boccia diffidataMaria Rosaria Boccia usa il logo della Camera per promuovere la dieta mediterranea: da Montecitorio arriva la diffida - La Camera dei Deputati prepara una diffida contro Maria Rosaria Boccia per l’uso del logo istituzionale sui suoi profili social ... Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Rosaria Boccia Diffidata