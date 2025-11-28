Secondo quanto risulta, la Camera dei Deputati avrebbe dunque avviato la procedura per comunicare a Boccia una diffida formale all'utilizzo del logo. Pochi mesi fa, infatti, la stessa Boccia era stata interdetta dall’ingresso a Montecitorio dopo aver utilizzato occhiali smart con i quali aveva regis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maria Rosaria Boccia diffidata da Camera dei Deputati, logo Montecitorio usato illecitamente “per promuovere diete e chirurgia estetica sui social”