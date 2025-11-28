Maria de Filippi scopri il suo hobby segreto mai rivelato

la rivelazione di maria de filippi sul suo passatempo segreto. Tra le personalità più influenti e seguite del panorama televisivo italiano, Maria De Filippi si distingue non solo per la professionalità e l'impegno sul set, ma anche per alcuni aspetti meno noti della sua vita privata. Durante un'intervista a Belve, la conduttrice ha condiviso dettagli inaspettati riguardo alle sue attività nel tempo libero, suscitando grande curiosità tra il pubblico e gli appassionati di personaggi dello spettacolo. l'interesse di maria de filippi per il gioco del burraco online. un passatempo tra relax e sfida.

Dalle 23 in poi non è più Maria De Filippi, ma “Cattivik”, con tanto di corona e cuore accanto al nickname. Nel salotto di Belve, la conduttrice ha rivelato la sua ossessione per il burraco online e si è lanciata in un duello a colpi di tablet con un ignaro sfidante. C - facebook.com Vai su Facebook

