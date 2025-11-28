Marco Rizzo contro Youtrend | Me lo suc**e Poi accusa | Cancellate i miei commenti

Youtrend pubblica un’infografica sulle numerose candidature di Marco Rizzo negli ultimi sedici anni, tutte senza elezione. I dati scorrono chiari, mostrando in chiaro dieci tentativi dal 2009 a oggi, tra comuni, province, regioni e Parlamento, con un unico denominatore comune: l’assenza di un seggio. Il post diventa rapidamente oggetto di discussione sui social e tra i commenti interviene lo stesso Rizzo, inizialmente con un tono serio e rivendicativo, per poi sintetizzare con un sonoro « me lo sucate ». Ore dopo, interviene nuovamente accusando Youtrend di cancellare i suoi commenti, ma potrebbe essersi sbagliato. 🔗 Leggi su Open.online

