Marco Odermatt fuori nel gigante di Copper Mountain Lo svizzero era davanti agli intermedi
Nella prima manche dello slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in corso a Copper Mountain, negli Stati Uniti, è uscito lo svizzero Marco Odermatt, attuale leader della classifica generale e di quella di specialità. L’elvetico era in vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner, sceso col numero 1 ed autore al momento del miglior tempo: Odermatt era davanti di 0.16 al primo rilevamento (terzo crono assoluto) e di 0.37 al secondo intermedio (miglior tempo complessivo). Odermatt ha poi subito un rimbalzo nello stesso punti dove avevano sbagliato anche alcuni degli atleti che lo avevano preceduto ed è finito per toccare la neve con lo scarpone, scivolando fuori dalla pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
