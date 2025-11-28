Marco Maggini il ricercatore Unitus tra le menti europee più brillanti nel campo dell' idrogeno

Importante riconoscimento internazionale premia l’eccellenza della ricerca italiana, e dell'Unitus, nel settore delle energie rinnovabili. Marco Maggini, ricercatore del Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (Deim) dell’Università degli Studi della Tuscia, è stato insignito del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

