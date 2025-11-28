Maranza guerriglia per piazza Mercanti | Milano tocca il fondo
Accoltellato all'addome durante una lite tra maranza, all'ombra della madonnina. In città è scattata la caccia all'uomo, con l'obietivo d'individuare il giovane che verso le otto di martedì sera ha colpito con un'arma da taglio un egiziano di 19 anni nella centralissima piazza Mercanti, a Milano. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli investigatori il nordafricano, già noto alla forze dell'ordine, si trovava all'esterno di un fast food quando è stato colpito da due fendenti sferrati con una lama da taglio. Due violenti colpi all'addome e al fianco che potevano essere letali, ma che, fortunatamente, hanno ferito il giovane in modo non grave. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Risposte come questa sono la dimostrazione che la legge anti-maranza proposta dalla Lega sia necessaria e doverosa. Avanti tutta! - facebook.com Vai su Facebook
Mentre nel mondo si cercavano strade per la pace, in Italia c’era chi preferiva il disordine. La sinistra, invece di mostrare senso di responsabilità, ha preferito sfilare accanto a centri sociali e maranza, speculando sulla crisi in Medio Oriente sperando di dare un Vai su X
"Teniamo fuori i ‘maranza’. Pronti a scendere in piazza" - La "sagra dei maranza" come la definisce Stefano Paolini, FdI, ha riproposto anche... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ancora guerriglia urbana a Monza. La cassa portata via e poi le botte. Ragazzini aggrediti dai maranza - Torna l’allerta maranza nel centro storico monzese, con un’altra aggressione choc a ragazzini dopo la rapina di una piccola cassa portatile da parte di un gruppetto di giovani balordi, che non hanno ... ilgiorno.it scrive
‘Le violenze in piazza colpa dei maranza’: una traccia all’esame per giornalisti vuole orientare stampa e opinione pubblica - Migliaia di persone a manifestare nelle piazze di mezza Italia, per il lavoro e per la Palestina, con grande ordine. Segnala ilfattoquotidiano.it