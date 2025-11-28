Accoltellato all'addome durante una lite tra maranza, all'ombra della madonnina. In città è scattata la caccia all'uomo, con l'obietivo d'individuare il giovane che verso le otto di martedì sera ha colpito con un'arma da taglio un egiziano di 19 anni nella centralissima piazza Mercanti, a Milano. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli investigatori il nordafricano, già noto alla forze dell'ordine, si trovava all'esterno di un fast food quando è stato colpito da due fendenti sferrati con una lama da taglio. Due violenti colpi all'addome e al fianco che potevano essere letali, ma che, fortunatamente, hanno ferito il giovane in modo non grave. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maranza, guerriglia per piazza Mercanti: Milano tocca il fondo