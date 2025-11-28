Marano Movimento 5 stelle | dopo il successo elettorale delle regionali arriva l’appello alla città

MARANO DI NAPOLI – A seguito dei risultati delle recenti elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle si afferma ancora una volta come prima forza politica nella città di Marano di Napoli. Il risultato è stato commentato dal Referente del Gruppo Territoriale del M5S di Marano, Luca Preziuso, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ringraziamo i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, Movimento 5 stelle: dopo il successo elettorale delle regionali arriva l’appello alla città

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aveva mostrato le sue "relazioni pericolose" con esponenti dei clan di Marano, ma lui imperterrito aveva continuato a spingere sulla candidatura, cercando l'appoggio dei tiktoker napoletani più in vista Ma Pasquale Di Senza non ce l’ha fatta, ha ottenuto appe - facebook.com Vai su Facebook

Marano: “Non abbiamo bisogno del Ponte ma di un futuro per i giovani” - La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano ha richiamato l’attenzione sui dati diffusi dal rapporto Censis- Da canalesicilia.it

Il Ponte sullo Stretto, la fuga dei cervelli e l’assurdità del Movimento 5 Stelle: una realtà ribaltata - Sembra un paradosso ma è la fotografia desolante scattata da Censis e Confcooperative che certificano un esborso di 4,1 miliardi collegato proprio alla fu ... strettoweb.com scrive

VIDEO | Fico presidente della Regione in Campania, Marano: “Alternativa al centrodestra è possibile” - La vittoria in Campania di Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, eletto presidente della Regione fa esultare anche gli esponenti siciliani. Scrive msn.com