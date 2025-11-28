Manovra e scuola la Cisl verso la piazza del 13 dicembre Fumarola | Serve impegno maggiore Ecco le richieste al governo
La Cisl scende in piazza il 13 dicembre per chiedere modifiche alla Manovra su scuola, pensioni e fisco, proponendo un "patto di responsabilità" tra governo e parti sociali per garantire la crescita del Paese anche dopo il PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La nuova manovra del governo Meloni è l’ennesimo attacco ai diritti sociali. Tagliano sanità, scuola e welfare mentre salari e pensioni continuano a perdere potere d’acquisto. Intanto aumentano le spese militari: 23 miliardi in 3 anni, con l’obiettivo di portare la - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo #scioperogenerale contro la manovra 2026, stop per #trasporti, #scuola, #sanità Vai su X
Sciopero 28 novembre contro la manovra: dalla scuola ai treni, chi si ferma - Una protesta indetta dai sindacati di base, che coinvolgerà i trasporti, la sanità, la scuola e altri servizi pubblici ... Scrive tg.la7.it
Manovra e pace: ecco per cosa si mobilita la Cisl - La segretaria generale Daniela Fumarola: per i contratti di partecipazione lavoratori- Lo riporta avvenire.it
Barbacci (Cisl Scuola), Pnrr un’opportunità non sfruttata appieno. Nella manovra manca un impegno organico per il mondo dell’istruzione - Ai pochi nati corrispondono un numero crescente di persone sempre più anziane. Lo riporta ildiariodellavoro.it