Manovra e scuola la Cisl verso la piazza del 13 dicembre Fumarola | Serve impegno maggiore Ecco le richieste al governo

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl scende in piazza il 13 dicembre per chiedere modifiche alla Manovra su scuola, pensioni e fisco, proponendo un "patto di responsabilità" tra governo e parti sociali per garantire la crescita del Paese anche dopo il PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

manovra scuola cisl versoSciopero 28 novembre contro la manovra: dalla scuola ai treni, chi si ferma - Una protesta indetta dai sindacati di base, che coinvolgerà i trasporti, la sanità, la scuola e altri servizi pubblici ... Scrive tg.la7.it

manovra scuola cisl versoManovra e pace: ecco per cosa si mobilita la Cisl - La segretaria generale Daniela Fumarola: per i contratti di partecipazione lavoratori- Lo riporta avvenire.it

manovra scuola cisl versoBarbacci (Cisl Scuola), Pnrr un’opportunità non sfruttata appieno. Nella manovra manca un impegno organico per il mondo dell’istruzione - Ai pochi nati corrispondono un numero crescente di persone sempre più anziane. Lo riporta ildiariodellavoro.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Scuola Cisl Verso