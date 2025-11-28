La maggioranza è alla ricerca di risorse certe per chiudere il quadro della legge di Bilancio 2026. Servono almeno un miliardo di euro per sostenere le modifiche chieste dai vari partiti, che nei giorni scorsi hanno sollecitato interventi su affitti brevi, Isee, dividendi delle partecipate e misure per le forze dell’ordine. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ha spiegato che la cifra potrebbe essere anche superiore, segnalando un fabbisogno ancora in definizione. Tra i primi punti affrontati c’è la correzione sull’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra 2026, il governo cerca un miliardo dopo il no all’oro della Banca d’Italia