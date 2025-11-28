Manovra 2026 il governo cerca un miliardo dopo il no all’oro della Banca d’Italia
La maggioranza è alla ricerca di risorse certe per chiudere il quadro della legge di Bilancio 2026. Servono almeno un miliardo di euro per sostenere le modifiche chieste dai vari partiti, che nei giorni scorsi hanno sollecitato interventi su affitti brevi, Isee, dividendi delle partecipate e misure per le forze dell’ordine. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ha spiegato che la cifra potrebbe essere anche superiore, segnalando un fabbisogno ancora in definizione. Tra i primi punti affrontati c’è la correzione sull’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Oggi pomeriggio a Tagadà ho parlato della manovra del Governo, che dimentica completamente le famiglie. In alcuni casi, c’è stata persino una contrazione delle risorse. Il taglio di 110 mila posti negli asili nido previsti dal PNRR è un dato eclatante. Dal prim Vai su X
Oggi pomeriggio a Tagadà ho parlato della manovra del Governo, che dimentica completamente le famiglie. In alcuni casi, c’è stata persino una contrazione delle risorse. Il taglio di 110 mila posti negli asili nido previsti dal PNRR è un dato eclatante. Dal prim - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, caccia a un miliardo. Il governo cerca nuove coperture. Fatti saltare 105 emendamenti - Si fa strada nel governo l’ipotesi di un ulteriore aumento dell’Irap ... Come scrive msn.com
Affitti brevi, condoni edilizi e rottamazione cartelle: le ultime sulla manovra 2026 - La legge di Bilancio dovrebbe avere il via libera dal Senato il 15 dicembre per poi approdare alla Camera ... Come scrive quotidiano.net
Manovra: il governo trova l'accordo su affitti brevi, Isee per la casa e dividendi - Si cerca però ancora oltre un miliardo di euro per finanziare le modifiche alla legge di bilancio richieste dai partiti di maggioranza: l’esecutivo è al lavoro per individuare le coperture necessarie ... Segnala today.it