Mano4sx Garlasco dettaglio inquietante sotto le unghie di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi continua a tornare al centro dell’attenzione pubblica come uno dei casi più intricati e divisivi della recente storia giudiziaria italiana. A distanza di anni dal delitto di Garlasco, la vicenda non smette di produrre interrogativi, tensioni e nuove piste investigative capaci di incrinare certezze che si pensavano ormai consolidate. Il dibattito tra magistrati, consulenti e opinione pubblica è tornato a farsi incandescente, alimentato da indiscrezioni, retroscena e nuovi atti giudiziari che pongono nuovamente sotto la lente la dinamica di quella mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it