Manifestazione pro Palestina per il centro modifiche per gli autobus

Una manifestazione con corteo è prevista per il pomeriggio di domani, sabato 29 novembre, nelle strade del centro. Si tratta del Corteo Regionale, organizzato da Firenze per la Palestina, in vista della giornata di solidarietà della Resistenza Palestinese. Il corteo partirà alle ore 15.00 da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

SCIOPERO GENERALE E MANIFESTAZIONE PER LA PALESTINA C'è prima di tutto il tempo del Fare, cioè del costruire relazioni sociali diverse, a partire dalla vita di ogni giorno. C'è anche il tempo del Pensare. Ma né il primo né il secondo sono alternativi a - facebook.com Vai su Facebook

Roma, sabato manifestazione pro Pal: attese 100mila persone. Le strade chiuse - Oltre 100mila persone attese a Roma e decine di pullman che consentiranno a manifestanti provenienti da altre province di raggiungere piazza di Porta San Paolo. Scrive romatoday.it

Sciopero generale, corteo pro Palestina e Roma-Napoli: il piano sicurezza - Ai tre eventi si aggiunte il presidio indetto da Usb contro la finanziaria. Riporta romatoday.it

Roma, sciopero e corteo proPal: fasce di garanzia e strade blindate. Tutto quello che c'è da sapere fino a domenica - Armatevi di pazienza, ricordatevi di spostare le auto e di pianificare in anticipo gli spostamenti di questo fine settimana. Si legge su ilmessaggero.it