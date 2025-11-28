Manifestazione Pro Pal Firenze | modifiche alla circolazione dei bus sabato 29

Nel pomeriggio di domani, sabato 29 novembre 2025, si svolgerà una manifestazione con Corteo Regionale, organizzato da Firenze per la Palestina, in vista della giornata di solidarietà della Resistenza Palestinese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Manifestazione Pro Pal Firenze: modifiche alla circolazione dei bus sabato 29

