Manifestanti fanno irruzione nella sede de La Stampa la condanna di Mattarella e Meloni

Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nella sede de La Stampa, all’interno della redazione centrale del giornale in via Lugaro a Torino. Lo ha rivelato il Comitato del quotidiano torinese, che in un comunicato condanna l’episodio. “Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile perché accade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa della qualità dell’informazione democratica, libera e plurale”, fa sapere il quotidiano piemontese. L’irruzione al grido di “Giornalista terrorista”. “Senza che le forze dell’ordine lo impedissero, i manifestanti in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna hanno forzato due porte della sede, e al grido di ‘ Giornalista terrorista, sei il primo della lista’ hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all’aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manifestanti fanno irruzione nella sede de La Stampa, la condanna di Mattarella e Meloni

