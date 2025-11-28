Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato una notizia che può cambiare il futuro del Napoli: il Comune è pronto a cedere la proprietà dello Stadio Maradona al Napoli di De Laurentiis. L’obiettivo è chiaro: dare alla squadra e alla città uno stadio efficiente e moderno. Manfredi e l’annuncio sul Maradona. Il sindaco, intervenuto per Raido Kiss Kiss, non ha usato giri di parole: l’amministrazione è disponibile sia a investire direttamente per ammodernare l’impianto sia, in alternativa, a venderlo a De Laurentiis: “Sullo stadio abbiamo una posizione chiara, siamo disposti ad investire sul Maradona e se la società volesse farlo in proprio siamo pronti a discuterne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manfredi conferma i rumors: “Disposti a vendere il Maradona”. Cosa succederà con De Laurentiis