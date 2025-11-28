Manfredi avverte De Laurentiis | il Maradona può essere venduto ma siamo un Ente Pubblico
Pronti a vendere il Maradona a De Laurentiis come è accaduto a Milano con San Siro ceduto a Milan e Inter. Parola di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a margine della manifestazione “Casa Corriere”. Parole in linea con quelle sostenute ieri a Radio Crc dall’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli (t utte le trattative sono possibili, anche se il Napoli volesse comprare tutta l’area dello Stadio Maradona, noi saremo pronti a venderglielo. L’importante è che non si voglia pagare un euro in tutto). Manfredi: la vendita del Maradona al Napoli come quella di San Siro a Milan e Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
